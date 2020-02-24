صحة ميسان تعلن استنفار كوادرها بمنفذ الشيب لمكافحة “كرونا”

2020/02/24 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان اعلنت دائرة صحة ميسان ،اليوم الاثنين، استنفار مفارزها الطبية العاملة في منفذ الشيب الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لمكافحة فيروس كرونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنها” تعمل على تذليل العقبات وتوفير المستلزمات للوقاية من فيروس كورونا”./انتهى7

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