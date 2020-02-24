رسميا.. ليوث الرافدين يواجهون الفراعنة في ربع نهائي كأس العرب

2020/02/24 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نجح المنتخب المصري، في التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة في بطولة العرب للمنتخبات الشباب المقامة في السعودية 2020.ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على فلسطين باربعة أهداف لهدفين، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط.وسيواجه منتخبنا الشبابي نظيره المصري يوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء على استاد سعود بن جلوي (الراكة ) […]

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