2020/02/24 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: تعليق مجدي يعقوب ودار الإفتاء المصرية..على تصريحات عدم دخوله الجنة (المستقلة) – منى شعلان/نشر حساب مشاريع مصر ، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مقطع فيديو يرصد آراء المرضى الذى تم علاجهم وشفائهم على يد الدكتور المصري مجدي يعقوب ، وأيضا آراء المصريين وطاقم الفريق الطبى الخاص به ، فى البروفسيور المصري.وظهر […]

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