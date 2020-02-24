2020/02/24 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمالك يعدل عن قراره بخصوص مباراة الأهلي في الدوري المصري (المستقلة) – حسام الدين جمال – تراجع نادي الزمالك عن قراره بالانسحاب من مباراة الأهلي في قمة الدوري المصري المؤجلة من الجولة الرابعة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين. وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أعلن مساء الأحد أن الفريق لن يخوض مباراة القمة، ولن يستكمل […]

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