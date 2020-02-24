سلطنة عمان تسجل اصابتين بكورونا وتعلق رحلاتها الجوية الى ايران

2020/02/24 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا مؤخرا من إيران.وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان "تم تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضافت أن "المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس".ونصحت الوزارة بـ"تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، تعليق جميع رحلات الطيران المدني مع إيران، بحسب عقب تسجيل الإصابتين بكورونا داخل البلاد.

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