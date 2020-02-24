2020/02/24 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يصدر توجيها بشأن المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يصدر توجيها بشأن المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يصدر توجيها بشأن المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).