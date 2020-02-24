الاتحاد الإسباني يختار حكم مباراة الكلاسيكو

2020/02/24 | 18:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي فريق برشلونة في كلاسيكو الأرض على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الليغا الإسبانية.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم ماتيو لاهوز لتحكيم مباراة كلاسيكو الأرض المقبلة يوم الأحد 1 مارس، والتي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب «سانتياغو برنابيو» في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسيكون الحكم ماتيو لاهوز بمرافقة حكم تقنية الفيديو «الفار» حيث اختار الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم جونزاليس جونزاليس كحكم لتقنية الفار.

وأدار الحكم ماتيو لاهوز 30 مباراة لكل من الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الليجا الإسبانية، وخلالهما تمكن النادي الملكي من تحقيق الانتصار في 21 مباراة بينما تعادل في 3 مباريات وتجرع الهزيمة في 6 مباريات، وكان آخر لقاء أداره للمرينجي الذي جمعه مع أوساسونا وانتهى بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين، وخلال تلك الـ 30 مباراة طرد لاهوز 3 لاعبين من ريال مدريد و4 لاعبين من خصومه، ومنح النادي الأبيض 7 ضربات جزاء ولم يحتسب أي ضربة جزاء ضده لصالح منافسيه.

ومن جانبه، خلال الـ 30 مباراة التي حكم خلالها مباريات برشلونة، تمكن البلوغرانا من تحقيق الانتصارات في 23 مباراة و6 تعادلات وهزيمة وحيدة، وقام بطرد 5 لاعبين من فريق برشلونة و9 لاعبين من فرق الخصم، ومنح 6 ضربات جزاء لصالح النادي الكتالوني وضربة جزاء ضده، وكانت آخر مباراة له لبرشلونة في الليغا على ملعب واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت لصالح البارسا بهدف دون مقابل.

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