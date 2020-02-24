اسعار المعقمات وأدوات الوقاية من “كورونا” تشتعل في الخليج والعراق والشام.. ونداء لـ”الكمامات مجاناً” (صور)

2020/02/24 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ارتفعت اسعار المعقمات عالية الكحول والكمامات المعروفة بـ”N95″ خلال اقل من 48 ساعة على اعلان تزايد الاصابات بوباء كورونا المستجد في إيران المجاورة للعراق، وتسجيل أول حالة إصابة لطالب دين إيراني في مدينة النجف.ووثقت “يس عراق” شهادات عدد من النشطاء ومراجعي الصيدليات في بغداد والمحافظات العراقية، يشيرون فيها الى ارتفاع اسعار […]

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