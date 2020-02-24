حسن سالم: سنسائل علاوي قانونيا في حال عدم إخراجه للقوات الاجنبية

2020/02/24 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم الاثنين، عن مسائلة قانونية ستعرض لها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في حال عدم إخراجه للقوات الاجنبية.وقال سالم في تغريدة له بمنصة “تويتر”، تابعتها “العهد نيوز”، ” تعهد علاوي لبومبيو بحماية قوات التحالف متناقض وسنسائله قانونيا في حال عدم إخراجهم وهو […]

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