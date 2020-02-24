ملف “بنادق الصيد” على طاولة مباحثات وفد حقوقي مع قائد عمليات بغداد

2020/02/24 | 18:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بحثت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، مع قيادة عمليات بغداد تعزيز الأمن في محيط ساحات التظاهر والحد من ا...

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