2020/02/24 | 18:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت مديرية التوجيه العقائدي التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الاثنين، دورتها المقامة في اللواء 16 بمحور الشمال للحشد.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان مديرية التوجيه العقائدي انهت الدورة المقامة في مقر الفوج الاول التابع للواء 16، مبينا ان الدورة شهدت بحضور نائب قائد محور الشمال وامر اللواء 16 ومعاونه وبعض المسؤولين الاخرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوجيه العقائدي تختتم دورتها في اللواء 16 بمحور الشمال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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