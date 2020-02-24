2020/02/24 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار صريح مع القيادي البارز في الإتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار: أنا بلورت مفهوم اليسارية الديمقراطية في كردستان أرفض كل قيادة توارثية وما تمخض عن المؤتمر الإنتخابي يمهّد لحوار أخوي ثقافي { لا تشاركية في قيادة الحزب ونتّجه لتحديد صلاحيات اللجنتين القياديتين { ما يحدث في ساحة الاعتصام والتظاهر هو انتفاضة ثورية حقيقية لكن فلسفتها […]

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