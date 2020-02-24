2020/02/24 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين يفسد الملح – حسين الصدر -1- من أشدّ ما يؤلم الغيور على لغة القرآن تفشي اللحن في أقوال وكتابات العديد ممن يعدون أنفسهم من الكُتّاب البارزين ..!! مع أنهم لا يكفون عن الاستهانة بقواعد اللغة العربية الى الحدّ الذي يُنصب فيه المجرور ويرفع المنصوب ..!!، حتى كأنَّهم ليسوا من أبناء هذه اللغة ولا عهد […]

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