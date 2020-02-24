أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي


أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي
2020/02/24 | 19:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي وحدة البلاد , اي بلاد تتلخص  وحدتها في وحدة شعبها بمختلف  قو ميا ته  واطيافه ,  لان الاساس هو ارض البلد التي يعيشون فيها .

فعندما نقول  دولة ماليزيا  مثلا نعني كل الجزر التي يديرها سلطان ماليزيا وان كانت الادارة الفعلية هي بيد رئيس الحكومة , المهم أيا […]

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