2020/02/24 | 19:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي وحدة البلاد , اي بلاد تتلخص وحدتها في وحدة شعبها بمختلف قو ميا ته واطيافه , لان الاساس هو ارض البلد التي يعيشون فيها .
فعندما نقول دولة ماليزيا مثلا نعني كل الجزر التي يديرها سلطان ماليزيا وان كانت الادارة الفعلية هي بيد رئيس الحكومة , المهم أيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فعندما نقول دولة ماليزيا مثلا نعني كل الجزر التي يديرها سلطان ماليزيا وان كانت الادارة الفعلية هي بيد رئيس الحكومة , المهم أيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).