2020/02/24 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولويات الوحدة الوطنية والسيادة – حاكم الربيعي وحدة البلاد , اي بلاد تتلخص وحدتها في وحدة شعبها بمختلف قو ميا ته واطيافه , لان الاساس هو ارض البلد التي يعيشون فيها .فعندما نقول دولة ماليزيا مثلا نعني كل الجزر التي يديرها سلطان ماليزيا وان كانت الادارة الفعلية هي بيد رئيس الحكومة , المهم أيا […]

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