2020/02/24 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حالة من الهلع أصيب بها العالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا، ولذا قدمت وزارات صحية عديدة وفي بلدان مختلفة عبر مواقعها الرسمية، بعض المعلومات الهامة حول فيروس كورونا، وطرق الوقاية من الإصابة بهذا المرض.وقدم تقرير منشور، معلومات تعرفيه يجب أن يعلمها الجميع عن فيروس كورونا، مؤكدا أنه فيــروس تاجــي، والفيروسات التاجية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعض طرق الوقاية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعض طرق الوقاية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).