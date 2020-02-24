حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على دمشق

2020/02/24 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أدان حزب الله بشدة محاولة العدو الإسرائيلي استهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق.كما أدان الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.واعتبر حزب الله القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شهيدين هو عدوان غادر وجبان لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصميم المجاهدين […]

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