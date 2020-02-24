واشنطن بوست: داعش والقاعدة يتعاونان للسيطرة على مناطق غرب أفريقيا

2020/02/24 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة واشنطن بوست الاميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين وأفارقة، أن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين يتعاونان معا للسيطرة على مناطق شاسعة غرب أفريقيا، مما أثار المخاوف من احتمال أن يتحول هذا الخطر إلى أزمة دولية.

وذكرت الصحيفة، أن إرهابيي التنظيمين ينسقون على ما يبدو الهجمات والاتفاق على تقاسم مناطق نفوذ فيما بينهما بالساحل الأفريقي، وهي منطقة تقع جنوب الصحراء الكبرى.

واكد ضباط للصحيفة أن المقاتلين التابعين للتنظيمين ظلوا يستخدمون أساليب حربية متطورة ويتوغلون بعمق أراضي جمهوريات مالي والنيجر وبوركينافاسو، ويهاجمون قواعد عسكرية ويسيطرون على قرى على نحو مفاجئ.

هذا، وأوضح العميد بالجيش الأميركي داغفين أندرسون، وهو رئيس فرع العمليات الخاصة بأفريقيا، أن المنطقة الريفية المعرضة للخطر غرب أفريقيا أكبر من حيث المساحة من أفغانستان والعراق بمرات عديدة.

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