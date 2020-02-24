القانونية النيابية تحذر من دخول البلد في فراغ دستوري

2020/02/24 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية شيروان ميرزا، عن احتمال دخول العراق في فراغ دستوري جديد، في حال عدم نيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، الثقة خلال الجلسة المقبلة للبرلمان.

وأكد ميرزا في تصريح، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي صرح بأنه سيترك المنصب في الثاني من آذار المقبل، وهو ما يترتب عليه دخول العراق بفراغ دستوري بعد ذلك الموعد، إذا لم يمرر البرلمان حكومة محمد توفيق علاوي.

وأشار ميرزا الى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية السنية والكردية، وحتى بعض الكتل الشيعية، حول تشكيل الكابينة الحكومية، مطالبا كلا من الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف، بتقديم بعض التنازلات وإبداء المرونة لتحقيق مصلحة البلاد.

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