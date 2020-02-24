قيادات إقليم كردستان تبحث مشاركة الكرد بالكابينة الوزارية الجديدة

2020/02/24 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، اجتماعا مع الأطراف السياسية ووفد الإقليم المفاوض مع بغداد، لبحث موقف كردستان من ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع، ان المجتمعين أكدوا دعمهم تشكيل حكومة قادرة على حل الأزمة الراهنة في البلاد، وممثلة لجميع المكونات والاطياف العراقية، مبينة ان وفد الإقليم المفاوض سيتوجه يوم غد الثلاثاء الى بغداد، لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، فيما أكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي.

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