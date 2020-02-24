2020/02/24 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الصحة العالمية: على العالم أن يستعد لاحتمال إعلان وباء عالمي جراء كورونا

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الصحة العالمية: على العالم أن يستعد لاحتمال إعلان وباء عالمي جراء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الصحة العالمية: على العالم أن يستعد لاحتمال إعلان وباء عالمي جراء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).