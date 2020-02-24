رسالة الطالب الايراني الذي اصيب بمرض

2020/02/24 | 19:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحمد الله على كل حال في مرضنا و في صحتنا، هو الذي برحمته يخلقنا و يعطي صحة و يأخذه كما هو الحكيم، انا الذي مصاب بمرض الكرونا و الشفاء و […]

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