العتبة العلوية: اتخذنا إجراءات لمواجهة كورونا وتعقيم الضريح جرى قبل كشف الإصابة

2020/02/24 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشفت العتبة العلوية في مدينة النجف، عن اتخاذها إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فايروس كورنا، فيما أوضح مسؤول هيئة المواكب الحسينية في العتبة الشيخ إبراهيم البديري أن تعقيم الضريح إجراء اتخذ مؤخراً قبل أن تسجل النجف إصابة بفايروس كورونا.وقال البديري في تصريح صحافي تابعته وكالة “العهد نيوز” إنه يتم رش المعقمات والمطهرات […]

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