2020/02/24 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري من منا لا يعرف كيف أنتجت امريكا الإرهاب ؛ وكيف مولت حركة من أموال الخليج ،فانتجت حركة طالبان بقياده ابن لادن شريك امريكا في النفط واحد شركاء ارامكوا السعودية ، حيث كان الهدف منه مهاجمة الاتحاد السوفيتي ،وحجة لدخول امريكا في افغانستان.وبعد اسقاط العراق تم تحول جزاء من الارهاب بطائرات امريكية إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب وكورونا والمعركة القادمة من صناعة أمريكا …) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإرهاب وكورونا والمعركة القادمة من صناعة أمريكا …) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).