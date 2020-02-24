2020/02/24 | 19:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية الربع الاول: العراق 21 X الهند 26 في قاعة الشعب للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

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