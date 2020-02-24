رئيس مجلس النواب يكشف اشكاليته على الحكومة المكلفة.. هل خرق رئيس الجمهورية الدستور لتكليف محمد علاوي؟

2020/02/24 | 19:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم يخفِ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمنياته بأن يتوفق رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي بتشكيل حكومته، بالرغم من ابداء اشكاله على طريقة رئيس الوزراء المكلف بالتفرد بالقرار السياسي في تشكيل حكومته، متسائلا فيما اذا كانت الخروقات الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح كانت مقصودة للوصول الى مرحلة تكليف […]

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