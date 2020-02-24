2020/02/24 | 19:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات سامراء تعثر على عبوات ناسفة وتلقي القبض على مطلوبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تعثر على عبوات ناسفة وتلقي القبض على مطلوبين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تعثر على عبوات ناسفة وتلقي القبض على مطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).