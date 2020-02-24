وزير الدفاع يبحث مع وزير البيشمركة صرف المقاتلين في الاقليم

2020/02/24 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث روزير الدفاع، نجاح الشمري، اليوم الاثنين، مع وزير البيشمركة في اقليم كردستان آلية صرف رواتب المقاتلين في البيشمركة.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الشمري "بحث خلال استقباله وزير البيشمركة شورش اسماعيل، والوفد المرافق له، آلية صرف رواتب المقاتلين في البيشمركة".وأضاف "تمت مناقشة القيام بعمليات مشتركة ضد فلول عصابات تنظيم داعش الارهابي بتخطيط وتنفيذ من قبل قيادة العمليات المشتركة".

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