بالصور.. اغلاق ضريح الامام علي لغرض تعقيمه من كورونا

2020/02/24 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداغلقت العتبة العلوية، مساء اليوم الاثنين، مرقد الامام علي لغرض تعقيمه بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا لطالب ايراني بمدينة النجف.وقال مراسل "كلكامش برس" انه تم إغلاق أبواب ضريح الأمام علي في النجف لإجراء التعقيم الطبي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة.وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لطالب إيراني في محافظة النجف.

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