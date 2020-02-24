2020/02/24 | 19:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا قال مدير صحة النجف عن اجراءات الوقاية من فايروس كورونا بعد وصول الوباء الى المدينة؟ (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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