2020/02/24 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..مفاوضات الايام الماضية احدثت انقسامات داخلية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..مفاوضات الايام الماضية احدثت انقسامات داخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).