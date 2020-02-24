لا وجود للسیادة العراقیة في القاموس الامریکي

2020/02/24 | 19:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر واعرابه

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