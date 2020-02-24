الصحة تكشف إجراءاتها في المطارات والمنافذ بشأن “كورونا”

2020/02/24 | 19:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها في المطارات والمنافذ الحدودية بشأن “فيروس كورونا”.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله، إن “اجراءات وزارة الصحة بالدرجة الاولى ، هي التركيز على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات”.واضاف البدر، أن “الوزارة لديها مؤسسات صحية وفرق مدربة مهيأة […]

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