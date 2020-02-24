منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة الاستعداد لـ “وباء عالمي محتمل”

2020/02/24 | 19:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف- وكالات دعت منظمة الصحة العالمية العالم الاثنين إلى الاستعداد لـ”وباء عالمي محتمل” في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا.وطالبت بأن يبذل العالم مزيدا من الجهود لاحتواء تفشي الفيروس المستجد.وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي … Readmore

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