النجف تتخذ خمسة إجراءات بعد ظهور اول حالة إصابة بكورونا المستجد في المحافظة

2020/02/24 | 19:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]أعلنت الحكومة المحلية في النجف الاشرف، عن اتخاذ خمسة إجراءات بعد ظهور اول حالة إصابة بكورونا المستجد في المحافظة.

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