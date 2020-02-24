المصاب بكورونا يوجه رسالة عبر صفحته الشخصية

2020/02/24 | 19:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}وجه الطالب الحوزوي (سهيل الأميري) الذي أصيب اليوم الاثنين بفيروس كورونا في محافظة النجف الاشرف رسالة على صفحته في الفيسبوكقال فيها "نحمد الله على كل حال في مرضنا و في صحتنا،هو الذي برحمته يخلقنا و يعطي صحة و يأخذه كما هو الحكيم،انا الذي مصاب بمرض الكرونا و الشفاء و الصحة و الحياة و الموت بيدالله،اتمني ان الشعب العراقي و اني من ضمنهم( لان هاجرت بلدي الطهران متوجها للنجف الاشرف لطلب العلم و خدمة الحسين عليه السلام و ما كان عندي نية الرجوع و اختاريت العراق بلدي و النجف مدينتي و الشعب العراقي شعبي) يكون سالما من كل البلايا،ربي شاهد انا ما خفت على نفسي ابدا ولكن خفت على الشعب العراقي الكريم و كل دعائي بان الله يحفظ العراق من كل بلاء و السوء الخاص هذا المرض،ارجوا دعواتكم لحفظ الشعب العراقي من كل بلية و سوء،اللهم احفظ العراق و اهله و الشعب العراقي و علمائنا و طلبة العلوم الدينية بالأخص سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني حفظه الله"

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