2020/02/24 | 19:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن إجراءاتها في المطارات والمنافذ الحدودية بشأن “فيروس كورونا”.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله وتابعته وكالة صدى ، إن “اجراءات وزارة الصحة بالدرجة الاولى ، هي التركيز على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات”.واضاف البدر، أن “الوزارة لديها مؤسسات صحية وفرق مدربة مهيأة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تكشف إجراءاتها في المطارات والمنافذ بشأن “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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