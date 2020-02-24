ما حقيقة اصابة سعودي وايراني في كربلاء بـ

2020/02/24 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت شرطة كربلاء، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن الاشتباه باصابة سعودي وايراني في المحافظة، بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز انه "بخصوص خبر المواطن السعودي فهو حاليا هو بالمستشفى الحسيني، واصابته غير مؤكدة لحد الان، فقط شكوك"، مبينا ان "هناك فحوصات لحين التأكد من الموضوع، علما انه جاء من السعودية عبر مطار النجف قبل 5 ايام".

وتابع البيان ان "هناك حالة ثانية لايراني الجنسية أيضاً شكوك، وبعد التأكد قطعياً بعدم حمله للمرض، تم تركه الى حال سبيله".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.

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