“تحالف الفتح”: لن نصوت على حكومة تعتمد المحاصصة بطريقة مبطنة من خلال ارضاء بعض الكتل السياسية

2020/02/24 | 19:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكد رئيس كتلة الفتح النيابية الدكتور محمد الغبان ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط ان يشكل كابينة من المستقلين ويقدم منهاجا حكوميا يتضمن الالتزام باجراء انتخابات مبكرة.وقال الغبان ان “المنهاج … Readmore

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