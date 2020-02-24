احتسب للريال 7 ركلات جزاء..الكشف عن هوية حكم كلاسيكو الارض

2020/02/24 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل.

و يستقبل النادي الملكي نظيره برشلونة في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني بعدما ضاعت الصدارة من الأول لصالح الأخير في الجولة التي تسبق كلاسيكو الأرض.

و سيدير لاهوز كلاسيكو الأول من اذار وسيعاونه جونزاليس جونزاليس من غرفة تكنولوجيا الفيديو المساعد " الفار " في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

و ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن" الضوء سيتسلط على الحكم في الكلاسيكو بعد شكوى سيرجيو راموس قائد الفريق من أداء الحكم هيرنانديز هيرنانديز في خسارة الريال في المباراة الماضية ضد ليفانتي".

و أدار لاهوز 30 مباراة لريال مدريد في الدوري المحلي و حقق الفريق معه 21 فوزاً ، 3 تعادلات و 6 هزائم، و كانت آخر مباراة أدارها للريال ضد أوساسونا والتي فاز بها الميرينجي بهدفين دون مقابل.

و أشهر الحكم من قبل 3 بطاقات حمراء في وجه لاعبي الريال و 4 بنفس اللون في وجه منافسين مع احتساب 7 ركلات جزاء لمصلحة الميرينجي وعدم وجود أي ركلة ضد الفريق.

و تواجدت صافرة لاهوز في 30 مباراة أيضاً لبرشلونة ، فاز الفريق معه في 23 لقاء و تعادل 6 مرات و خسر في مناسبة يتيمة و طرد 5 لاعبين من البارسا و 9 من المنافسين و احتسب 6 ركلات جزاء للبلوجرانا و واحدة فقط ضد الكتيبة الكتالونية.

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