صحة الديوانية توضح بشأن استعداداتها لمواجهة ’’خطر كورونا’’

2020/02/24 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اصدرت مديرية صحة محافظة الديوانية، الاثنين (24 شباط 2020)، بيانا بشأن اجراءاتها الوقائية ضد فايروس كورونا.

وردت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) على التساؤلات الكثيرة من قبل اهالي الديوانية حول اجراءات واستعدادات دائرة صحة الديوانية حول مرض الكورونا.

وقالت المديرية بحسب البيان أنه "لا يوجد منفذ بري او جوي او بحري لمدينة الديوانية لذلك فهي غير ملزمة بالحجر الاجباري، اذ ان الحجر مسؤولية المحافظة التي لديها منفذ"، لافتا إلى أنه "منذ ظهور الوباء في الصين والى الان دائرتنا ملتزمة بالثقيف والتوعية الصحية لجميع شرائح المجتمع".

وتابع :"الايعاز لفرق الرقابة الصحية في السيطرات الخارجية بتوزيع البوسترات والتوعية الصحية"، مشيرا إلى أن "صحة المحافظة هيأت ردهات للعزل في كل مستشفى ، وثلاث ردهات اضافية في مستشفى الديوانية التعليمي، وجهزتها تجهيزا كاملا".

واوضح البيان ان "المديرية وفرت الادوية والمستلزمات الضرورية".

واختتم :"لا توجد اي اصابة او حالة اشتباه لحد الان".

بغداد اليوم-بغداد

أوعز محافظ الانبار، علي فرحان حميد، بإرسال كادر طبي معزز بعجلات اسعاف الى منفذ القائم الحدودي.

وتضمن كتاب صادر عن المحافظ، وجهه الى دائرة صحة محافظة الأنبار، الايعاز بإرسال كادر طبي معزز بعجلات اسعاف الى منفذ القائم الحدودي، ف

بغداد اليوم - النجف

أعلن مصدر في صحة محافظة النجف، الاثنين، اجراء عملية فحص وكشف لجميع الحوزات العلمية بعد اصابة شخص بكورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية ضمن صحة النجف تجري عملية فحص وكشف لجميع الحوزات العلمية ومدار

بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة الصحة، الاثنين، ’’ارقام ساخنة’’ بجميع المحافظات للرد على استفسارات المواطنين حول كورونا.

وقالت الوزارة انه "تم تخصيص ارقام ساخنة في جميع المحافظات للرد على استفسارات المواطنين حول مرض

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