محافظ الانبار يوعز بارسال كادر طبي معزز بعجلات اسعاف الى منفذ القائم الحدودي

2020/02/24 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوعز محافظ الانبار، علي فرحان حميد، بإرسال كادر طبي معزز بعجلات اسعاف الى منفذ القائم الحدودي.

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