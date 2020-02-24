2020/02/24 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان: المنهاج الحكومي الذي قدمه علاوي لـ البرلمان لم يتضمن التعهد بإجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان: المنهاج الحكومي الذي قدمه علاوي لـ البرلمان لم يتضمن التعهد بإجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).