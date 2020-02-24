2020/02/24 | 19:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقع وسط العاصمة، اليوم الاثنين.وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى ، ان” الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة العاصمة وقيادة عمليات بغداد، باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع حمورابي قرب كراج النهضة ومقابل محطة وقود النهضة وسط العاصمة لتباشر بعدها الملاكات البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقع وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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