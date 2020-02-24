صحة الديوانية توضح إجراءاتها بشأن مواجهة فيروس “كورونا’’

2020/02/24 | 19:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الديوانية اصدرت مديرية صحة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن اجراءاتها الوقائية ضد فايروس كورونا.وردت المديرية في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، على “التساؤلات الكثيرة من قبل اهالي الديوانية حول اجراءات واستعدادات دائرة صحة الديوانية حول مرض الكورونا”.وقالت المديرية بحسب البيان أنه “لا يوجد منفذ بري او جوي او بحري لمدينة […]

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