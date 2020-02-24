مدرب نابولي: ميسي أعظم من أسطورة نادينا

2020/02/24 | 19:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتبر مدرب نابولي جينارو غاتوزو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ وأهم حتى من مواطنه أسطورة النادي الإيطالي الجنوبي دييغو مارادونا.وأشاد غاتوزو بقائد برشلونة البالغ من العمر 32 عاما، قائلا “إنه الأعظم ومثال يحتذى به.لا يتفوه بتاتا بأي شيء مسيء.يقوم بأمور غير موجودة […]

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