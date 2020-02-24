سليم الجبوري: الخلافات السياسية الحالية التي تعصف بالمكون السني لا تعود للموقف من علاوي بل لمصالح شخصية

2020/02/24 | 19:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري إن “الخلافات السياسية الحالية التي تعصف بالمكون السني وتضعف اثره مع انها ليست وليدة الْيَوْمَ لكن أستطيع الجزم انها غير متعلقة بتقييم السيد المكلف (علاوي ) إنما متعلقة بخلافاتهم الشخصية ورغبة بعضهم … Readmore

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