2020/02/24 | 19:57 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة طرابلس تطالب خلال محادثات بانسحاب قوات حفتر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة طرابلس تطالب خلال محادثات بانسحاب قوات حفتر) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة طرابلس تطالب خلال محادثات بانسحاب قوات حفتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).