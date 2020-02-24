كوريا الجنوبية: إمكانية انتشار (كورونا) في البلاد عالية في حال عدم السيطرة عليه بدايغو

2020/02/24 | 19:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لم تستبعد حكومة كوريا الجنوبية، إمكانية انتشار فيروس "كورونا" المستجد في أرجاء البلاد، في حالة الفشل في السيطرة على سرعة وحجم انتشاره في مدينة دايغو الكبرى.

وقال كيم كانغ ليب، مدير مركز معالجة الحوادث، إن الوضع الحالي يمكن أن يتحول إلى انتشار للوباء في أرجاء البلاد مستقبلا، نظرا لسرعة انتشار الفيروس في مدينة دايغو وازدياد عدد المصابين منه.

وأضاف كيم كانغ ليب أن السلطات الصحية ستعزز نظام الحجر الصحي نظرا لسرعة انتقال "كورونا" المستجد وسهولة انتقاله مع بداية ظهور أعراضه المرضية.

وأشار مدير مركز معالجة الحوادث إلى أهمية البحث عن المصابين في المرحلة الأولى عند ظهور أعراض مرضية خفيفة، والحد من انتقال المرض من خلالهم، وتقديم علاجات مناسبة لكل مريض لتقليص الأضرار إلى أدنى حد.

جدير بالذكر أن سيئول رفعت مستوى التأهب إلى "خطير" لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".

ووفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لإبلاغ حكومات الدول الأخرى بدقة، بآخر تطورات فيروس "كورونا" في البلاد والجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية للحجر الصحي، بهدف منع فرض الدول الأخرى قيودا على دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو عند السفر إليها.

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