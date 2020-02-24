منتخب الشباب بمواجهة مصر في كأس العرب

2020/02/24 | 19:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سيواجه منتخبنا الشبابي نظيره المصري، يوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء في بطولة كأس العرب.

وستقام المباراة على استاد سعود بن جلوي (الراكة ) في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت ٢٠ سنة المقامة حاليا في السعودية.

وخسر منتخبنا امام تونس وتعادل مع الكويت وفاز على موريتانيا حيث تأهل لهذا الدور.

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