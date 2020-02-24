البياتي يطالب بتعامل

2020/02/24 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، مساء اليوم الاثنين، وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالتعامل بـ"قسوة" مع كل من يستغل فيروس كورونا لرفع أسعار الوقاية من المرض.وغرد البياتي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "سعر باكيت الكمامة الطبية بعد ان كان ألفين اصبح ١٥ الف استغلالاً لحاجة الناس".​#كورونا_فيروس | سعر باكيت #الكمامة الطبية بعد ان كان (ألفين )اصبح (١٥ الف )استغلالاً لحاجة الناس.على #وزارة_الصحة و #نقابة_الصيادلة ان تكون قاسية مع كل من يستغل حاجة الناس في هكذا ظروف بسحب الإجازة فورا ومعاقبتهم.— Dr.Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) February 24, 2020​​​

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